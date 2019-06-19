كوبا أمريكا: إلغاء 3 أهداف للبرازيل في التعادل السلبي مع فنزويلا

ألغى الحكم ثلاثة أهداف للبرازيل، التي أهدرت العديد من الفرص، لتكتفي بالتعادل السلبي مع فنزويلا، في المجموعة الأولى في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

هز روبرتو فيرمينو الشباك للبلد المستضيف في نهاية الشوط الأول، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ على لاعب ليفربول.

وسجل البديل غابرييل جيسوس هدفاً بعد مرور ساعة من اللعب، غير أن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغائه، بسبب وجود تسلل ضد فيرمينو.

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وبدا أن فيليب كوتينيو أحرز هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل مرة أخرى.

وتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على بيرو التي تغلبت 3-1 على بوليفيا.

وتملك فنزويلا نقطتين، فيما تتذيل بوليفيا المجموعة دون رصيد من النقاط.