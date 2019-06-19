رياضة | تصريح مثير من مدرب البرازيل عن التعادل مع فنزويلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من مدرب البرازيل عن التعادل مع فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل الشكوى من تقنية الفار عقب تعادل فريقه بدون أهداف مع فنزويلا، فجر الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

وقال تيتي في تصريحات أبرزتها شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية: "ليس لدي أي شكوى بشأن تقنية الفيديو وذلك عقب إلغاء 3 أهداف لراقصي السامبا خلال مباراة فنزويلا".

وأضاف تيتي: "كانت قرارات تقنية الفيديو صحيحة في المباراة، وخلال هذه المواقف يجب على الفريق أن يظهر بشكل ناضج بدلًا من إلقاء اللوم على الفنيين.. الإعادة أظهرت أنَّ لاعبينا كانوا متسللين، ولذلك ليس لدي ما أشتكي بشأنه فيما يخص التحكيم".

وحول قيام جماهير البرازيل بإطلاق الصافرات والاستهجان من أداء الفريق، صرح تيتي: "إذا كنت في موقف الجماهير فسأقوم بنفس الأمر، فهم يريدون أن نحرز أهدافًا وأنا أتمنى نفس الأمر".

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وأوضح مدرب البرازيل بأنه غير سعيد بعدم تحويل اللمسات الأخيرة أمام المرمى إلى أهداف، مشيرًا إلى أن حارس فنزويلا تصدى لكرة واحدة فقط من ريتشارليسون في الشوط الأول.

وأردف: "غياب نيمار؟ إنه يؤثر على أي فريق، لأنه ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم، وأريده أن يتعافى من الإصابة، ولكننا نملك القدرات للعب وتمريرالكرة حتى في حالة غياب نجم سان جيرمان".

واستطرد: "دخلو فرناندينيو؟ إنه كان بمثابة محطة أخرى لبناء اللعب، كما أنَّ كاسيميرو، حصل على إنذار في المباراة".

وأتم: "نيريس أم إيفرتون؟ من المهم أن يكون لديك بانتظام لاعبون شباب في الفريق، لكن عندما انضم لنا نجم أياكس قدم مردودًا أفضل كما أنه تحسن مع الوقت".