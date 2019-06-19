رياضة | منزل "نيمار" يؤكد عودته إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منزل "نيمار" يؤكد عودته إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان للحصول على منزل في مدينة برشلونة خلال الفترة الحالية للعودة إلى البرسا.

وكشفت قناة "GOL" الإسبانية عن أن نيمار وعائلته تواصلوا مع مالك منزله السابق في برشلونة، لأنهم يبحثون عن منزل هناك.

وأضافت القناة أن السبب غير معلوم حتى الآن، سواء كان ذلك لرغبته في العودة إلى نادي برشلونة، أو الذهاب إلى المدينة في الصيف، أو بغرض الاستثمار.

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وأشار التقرير إلى أن صاحب المنزل السابق لنيمار، أخبره بأنه إذا أراد المنزل فهو متاح للبيع فقط وليس للإيجار.

وأثيرت الكثير من التكهنات خلال الساعات الماضية، حول مستقبل نيمار مع البي إس جي، حيث توترت علاقة اللاعب مع الإدارة.

وصرح رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، مؤخرًا بأن الباب مفتوح أمام أي لاعب للرحيل، فيما توجد رغبة لدى برشلونة في استعادة نيمار، الذي طلب بالفعل من سان جيرمان الرجوع إلى كامب نو، وفقًا لتقارير صحفية كتالونية.