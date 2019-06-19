رياضة | منتخب مصر يقلص تدريباته في حضور وسائل الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يقلص تدريباته في حضور وسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر خوض مران صباحي اليوم، والاكتفاء بخوض مران مسائي وحيد للفراعنة في الثامنة مساءًا، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي، بافتتاح الأمم الإفريقية.

ويأتي قرار أجيري، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد، خاصةً بعد أن خاض الفريق تدريبات وأحمال بدنية زائدة منذ بداية المعسكر.

وقرر أجيري فتح التدريب لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، بملعب القاهرة الدولي، قبل إغلاق المران استعدادًا لافتتاح البطولة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من " الكونغو، وزيمبابوي، وأوغندا" وتلعب أولى مبارياتها أمام زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح البطولة.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم 26 يونيو، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام أوغندا يوم 30 يونيو.