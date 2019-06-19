رياضة | مؤتمر صحفي لمدرب منتخب مصر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر صحفي لمدرب منتخب مصر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب القاهرة للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي بافتتاح بطولة الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي طبقا للائحة البطولة، للحديث عن استعدادات زملائه والتحضيرات النهائية للبطولة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من " الكونغو، وزيمبابوي، وأوغندا" وتلعب أولى مبارياتها أمام زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح البطولة.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم 26 يونيو، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام أوغندا يوم 30 يونيو