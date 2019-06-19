شكرا لقرائتكم الزمالك يفتح المزاد لبيع كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولى الزمالك المزاد حول بيع محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أوضح رئيس الزمالك أنه ليس لديه مانع فى رحيل اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، بعدما حدد 4 مليون دولار قيمة مالية للموافقة على إعارة اللاعب و20 مليون دولار من أجل الموافقة على بيعه بشكل نهائى.

وجدد اللاعب رغبته فى خوض تجربة خليجية جديدة فى الموسم المقبل؛ بعدما قضى موسمين من قبل على سبيل الإعارة فى اتحاد جدة السعودى، وتألق خلالهم حيث شهدت مشاركته فى 53 مباراة أحرز خلالهم 24 هدفًا وصنع 9 أهداف، توج خلالهم ببطولتى كأس ولى العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين، موسمى 2016- 2017، و2017-2018، ويرغب مسئولو الزمالك فى تحقيق أكبر استفادة مادية من وراء تسويق كهربا.