شكرا لقرائتكم المدير الفني لوادي دجلة يطالب بالتعاقد مع مهاجم لدعم الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، من مجلس الإدارة، ضرورة التعاقد مع مهاجم صريح مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن طريقة لعبه تحتاج لمهاجم كفء يستطيع ترجمة السيطرة التى يقوم بها لاعبى فريقه إلى أهداف، ومازال مركز المهاجم يمثل صداع فى رأس الخواجة اليونانى حيث لم يستقر حتى الآن على أسم لاعب ليتم التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الدجلاوى فى الميركاتو الصيفى المقبل.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولى دجلة جلسة مع تاكيس جونيس، حيث سيعود المدرب من اليونان اليوم إلى القاهرة، بعد قضاء أجازة نهاية الموسم فى مسقط رأسه، ومن المقرر أن تشمل الجلسة عرض المسئولين على الخواجة اليونانى أسماء بعض المهاجمين لاختيار الأفضل من بينهم من أجل بدأ الدخول فى مفاوضات رسمية معه تمهيدًا لضمه فى الميركاتو الصيفى المقبل، لتدعيم صفوف دجلة.