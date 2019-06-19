برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ديمبيلي إلى ليفربول

نادي برشلونة قد حدد سعر الاستغناء عن عثمان ديمبيلي جناح الفريق من أجل الموافقة له بالرحيل إلى ليفربول وهو 105 ملايين يورو، و قد أشارت تقارير إنجليزية إلى أرادة ليفربول بالظفر بخدمات اللاعب عثمان ديمبيلي في ظل طموحات النادي للمنافسة على لقب الدوري الموسم القادم.

وذكرت تقرير صحيفة آس الإسبانية أن نادي برشلونة رد علي نادي الريدز بأن برشلونة ل يسمح ببيع النجم الفرنسي عثمان بأقل من 105 مليون يورو.

التقرير الإسباني قد كشف حال ديمبيلي ضمن قائمة تضم :إيفان راكيتيتش، صامويل أومتيتي، وفيلييب كوتينيو من أجل عدم استمرار مع النادي بهدف إبرام عدد من الصفقات التي يريدها النادي الكتالوني.

وتابع التقرير أن رحيل ديمبيلي سيكون البداية من أجل اقتراب مؤكد لنيمار أو جريزيمان.

ووفقا للتقرير الإسباني فعثمان ديمبيلي يرحب بأمر اللعب بالدوري الإنجليزي وخيار ليفربول بالنسبة له سيكون بالأمر الأفضل على الإطلاق.