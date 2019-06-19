الان تتابع بعد العزوف.. هيئة الرياضة تقرر فتح فترة ثالثة للترشخ لرئاسة النصر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قررت لجنة الانتخابات العامة في الهيئة العامة للرياضة فتح فترة ثالثة للترشح لرئاسة نادي النصر ابتداء من يوم الأحد المقبل ولمدة 5 أيام.
وأُغلقت الفترة الثانية للترشح لانتخابات الجمعية العمومية لنادي النصر السعودي، مساء الثلاثاء، بعد إعادة فتح الباب إثر عدم تقدّم أي مرشح للرئاسة.
وينص نظام هيئة الرياضة السعودية، على أحقيتها أن تقرر ما تراه مناسبًا بتكليف مجلس إدارة النادي الحالي، أو مجلس إدارة جديد لمدة من 3 أشهر إلى سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة من تراه مناسبًا لرئاسة النادي.
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