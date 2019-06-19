شكرا لقرائتكم أوباما لـ أحمد عيد : لاعب كبير وتعلمت منك كتير يا أخطر خطير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك صورة له برفقة أحمد عيد عبد الملك عبر صفقحتة الشخصية بموقع التواصل الأجتماعى أنستجرام عقب قرار عبد الملك بأعتزاله كرة القدم . وعلق يوسف أوباما قائلا "لاعب كبير وتعلمت منك كتير يا أخطر خطير" . Advertisements كان أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق والجونة الحالي قد أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مشوار حافل من الإنجازات سواء مع الأندية التي لعب لها أوالمنتخب الوطني، ولعب أحمد عيد بقميص العديد من الأندية أبرزها الزمالك، طلائع الجيش، المصري، وادي دجلة، والجونة .

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