ريال مدريد يجهز عرضا رسميا من أجل التعاقد مع إريكسين

يدرس نادي ريال مدريد تقديم عرض رسمي لضم لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسين من توتنهام خلال الأيام المقبلة. وكشفت صحيفة "صن" أن ادارة ريال مدريد تنوي الدخول في صفقة إريكسين بتقديم عرضاً قيمته 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للاعب داني سيبايوس. تنوي الدخول في صفقة إريكسين بتقديم عرضاً قيمته 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للاعب داني سيبايوس. ويبحث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في تدعيم وسط ملعب المرينجي، بعد أن أصبحت صفقة بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد شبه مستحيله بسبب قيمته المالية والتي تقدر بـ150 مليون جنيه إسترليني .

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