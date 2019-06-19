رياضة | صراع محتدم بين برشلونة وريال مدريد على صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع محتدم بين برشلونة وريال مدريد على صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادى ريال مدريد الإسبانى الدخول فى مفاوضات جادة لضم النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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وقرر المرينجى مزاحمة نادى برشلونة غريمه التقليدى فى ضم نيمار هذا الصيف، خاصة وأن اللاعب إقترب من إنهاء علاقته بباريس وأيضاً بعد تصريحات مالك النادى ناصر الخليفى والذى اكد فيها أنه لن يسمح بتهاون أى من نجوم الفريق ولن يسمح بعد بذل أقصي مجهود لكل لاعب.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية إن برشلونة سيدخل بقوة فى الصفقة لإعادة نجمه السابق نيمار خاصة بعد الفشل فى تعويضه.