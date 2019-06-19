رياضة | تطورات مثيرة في مستقبل جيوفينكو مع الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات مثيرة في مستقبل جيوفينكو مع الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات هامة في مستقبل صانع الألعاب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي رفقة الزعيم.

وسبق وأن إنتقل جيوفينكو إلى الهلال في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادماً من فريق نادي تورنتو الكندي لقيادة الزعيم في الإستحقاقات المحلية والقارية.

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وقال موقع " نورثيرتيبن " الكندي أن الايطالي البالغ من العمر 32 عاماً أخبار مسؤولي تورنتو رغبته في العودة إلى الفريق الكندي خلال الصيف الحالي.

كما أشار الموقع إلى أن اللاعب يعتبر أحد الرموز الكبيرة في نادي تورنتو ومعشوق الجماهير الاول ورحل عن الفريق بعد أزمة كبيرة دارت بينه وبين الإدارة حول بعض البنود لتجديد العقد.

وأنهى الموقع تقريره أنه وبعد مرور خمسة أشهر من رحيله عن فريقه الكندي عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي خاصةً عبد الزيارة الأخيرة التي قام بها اللاعب للمدينة الكندية.