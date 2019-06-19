رياضة | الدسوقي يتراجع عن التوقيع للبنك الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدسوقي يتراجع عن التوقيع للبنك الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حماده الدسوقي حارس مرمى كفر الشيخ السابق التراجع عن التوقيع لفريق البنك الأهلي أحد الأندية الصاعدة مؤخراً للقسم الثاني.

وجاء قرار تراجع الحارس عن الإنضمام للبنك لأسباب شخصية، كما يدرس أكثر من عرض خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وسبق للدسوقي اللعب في أندية مركز شباب ببا ثم المقاولون العرب لـ 7 مواسم، والنصر "موسمين" والشرقية للدخان لـ 3 مواسم، وثم إنتقل إلى دمياط موسم، والقناة لموسمين، ثم المريخ لموسم وحيد، والترسانة موسم ونصف، قبل أن يرحل إعارة لكفر الشيخ خلال فترة الإنتقالات الشتوية السابقة.