اونلاين | كورة ستار Coutinho مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر yalla sHoOt يوتيوب مباراة البرازيل اليوم (كوبا أمريكا) koRaO

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يلتقي البرازيل مع فنزويلا فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولي لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا بدولة البرازيل، حقق المنتخب البرازيلي الفوز في أول مباراة على حساب منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف نظيفة، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا، كورة لايف البرازيل وفنزويلا بث مباشر بدون تقطيع.

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