شكرا لقرائتكم الصائغ: الإعلان عن صفقاتنا اقترب.. وأنمار: سنجتمع مع سييرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أحمد الصائغ الرئيس الجديد لأهلي جدة أن ناديه يستعد لأعلان صفقاته الصيفية قريباً، فيما أشار أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة إلى اجتماع قريب مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا لتحديد احتياجات الفريق.

وقال الصائغ لـ"العربية.نت": سنقدم كل ما لدينا من جهد ومال، وسنعلن عن صفقاتنا قريباً بعد اعتماد المجلس من الهيئة العامة للرياضة.

وفي المقابل، أشار أنمار الحائلي إلى وجود تواصل بينه وبين الرئيس السابق لؤي هشام ناظر لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة داخل النادي.

وزاد: هناك تقارير من المدرب سييرا، وسنجتمع معه لتنفيذ كافة التفاصيل.