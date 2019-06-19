«دبي الرياضي» والمركز التجاري يفتتحان «عالم دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم فعاليات الدورة التاسعة من عالم دبي للرياضة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي ومركز دبي التجاري العالمي في قاعات الشيخ سعيد وأرينا المركز التجاري على مدار 16 أسبوعاً، ويستمر خلال فصل الصيف حتى 10 سبتمبر/أيلول 2019.

وسيتم تنظيم جولة تعريفية للإعلاميين في الساعة الواحدة ظهر اليوم؛ لاطلاعهم على أحدث الفعاليات التي تمت إضافتها إلى الحدث الذي يمتد على مساحة تصل إلى 25 ألف متر مربع داخل قاعات مكيفة الهواء، كما سيتم تعريف الإعلاميين بأجنحة الأكاديميات والملاعب التي يتضمنها المكان، وتصل إلى 50 ملعباً منها 6 ملاعب كرة قدم ورجبي، 9 ملاعب كرة سلة، إلى جانب ملعبين للتنس، ومنطقة كبيرة لتنس الطاولة، 8 ملاعب للريشة الطائرة، وغيرها الكثير من الملاعب.

ويتضمن عالم دبي للرياضة هذا العام 20 لعبة رياضية بمشاركة 14 أكاديمية متخصصة من أبرزها أكاديمية «أيه سي ميلان» في دبي التي تشارك للمرة الأولى في الفعاليات، إضافة إلى أكاديميات: «بول أبوف أول» و«جاست كريكيت» و«جاست بلاي» و«سنترلاين»، التي تقدم تدريبات في كرة السلة والكرة الطائرة والكريكيت واللياقة البدنية.

ويعد عالم دبي للرياضة الأكبر من نوعه على الإطلاق في الدولة والمنطقة؛ لما يضمه من ملاعب تناسب مختلف الرياضات وتستوعب أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين يمارسون هواياتهم براحة وبإشراف مختصين ومعالجين، كما يشهد إقامة العديد من الأنشطة الرياضة والبدنية خلال فصل الصيف في دبي، وتستقطب فعاليات التحدي عشّاق هذا النوع من الرياضات، إضافة إلى اللاعبين الذين يمارسون هواياتهم ويتنافسون مع أقرانهم وأصحابهم في أجواء حماسية مع توفر أماكن للجمهور؛ لمتابعة المنافسات والتشجيع.