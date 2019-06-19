الذيد ينظم بطولة كبار المواطنين للرماية المفتوحة «السكتون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق نادي الذيد بطولته المخصصة لكبار المواطنين في الرماية المفتوحة ببندقية السكتون، وذلك في السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري، وتقام البطولة لمدة يوم واحد بمقر النادي في صالة الرماية برعاية خاصة من المواطن راشد المحيان، وتخصص لكبار المواطنين من عمر 50 عاماً فما فوق.

وأكد سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، أن البطولة مفتوحة لكبار المواطنين من عمر خمسين عاماًَ فما فوق وتخصص لبندقية السكتون، لتضاف إلى رصيد البطولات التي تقام من أجل الشراكة المجتمعية مع الأهالي والمواطنين، وفتح المجال أمام كبار المواطنين للتنافس في إحدى الرياضات التي لها حضورها وقوتها ومنافساتها فيما بينهم.

وأشار ابن هويدن، إلى أن البطولة، سيسبقها مجال للتمرين لرفع جاهزية الراغبين في المشاركة والاستعداد للبطولة والاطلاع على لوائحها ونظمها، وأشار إلى أن هذا الجانب من التدريبات من خلال تخصيص عشر طلقات لكل مشارك من كبار المواطنين، يسهم قبل انطلاق البطولة في تشجيعهم وحثهم على المنافسة واستعادة الثقة بالنفس والتزود بالطاقة الإيجابية قبل بدء البطولة الرئيسية، على أن تبدأ البطولة بتوفير عشر طلقات تحتسب لكل طلقة عشر علامات في إصابتها للهدف.

ودعا كبار المواطنين للمشاركة في البطولة، وتسجيل أسمائهم لدى إدارة النادي تمهيداً لإعداد قوائم المنافسة معرباً عن شكره وشكر مجلس إدارة نادي الذيد وأسرة النادي لراعي البطولة راشد المحيان، الذي لا يتوانى عن دعم كافة الفعاليات الرياضية المجتمعية.

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وأكد راشد المحيان، أنه حريص على دعم كافة الفعاليات المجتمعية الرياضية التي ينفذها النادي لصالح المواطنين واستقطاب وإشراك جميع فئات المجتمع، لا سيما كبار المواطنين في تلك البطولة والتي تحظى باهتمام كبير وهي بطولة الرماية في مجال السكتون.

وأعرب المحيان، عن سعادته بقبول هذه الرعاية متمنياً للبطولة التوفيق، وأن تشهد مشاركة لافتة من قبل كبار السن للتنافس في مجالاته وإظهار الإيجابية في مراحلها.

ومن جهة أخرى، وفي إطار مبادرات عام التسامح، قامت اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي الذيد، بتوزيع 4000 قطعة ملابس على المستهدفين من أبناء المجتمع، وخاصة الأيتام منهم؛ حيث تم توزيعها على الأماكن المختلفة من إمارة الشارقة، بهدف نشر السعادة على وجوه المستهدفين وجعل هذا العام عام تسامح وسعادة وأمن ومليء بالفرح والتفاؤل والإبداع.

وقد تم توزيع الدفعة الأولى في مدينة الذيد؛ حيث تم تخصيص 1500 قطعة، بينما تم توزيع الدفعة الثانية في مدينة الشارقة بإجمالي 2500 قطعة ملابس شملت الطلبة والطالبات.

وأكد سالم محمد بن هويدن الكتبي، أهمية هذه الفعالية، والتي تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ضمن مبادرة عام التسامح، خاصة أن هذه المبادرة، تعد واحدة من البرامج التي أطلقها النادي في إطار مشاريعه لعام التسامح، وتستهدف العديد من القيم الإنسانية والمجتمعية والموجه لصالح المجتمع.