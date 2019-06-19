شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة عروض لفهد خلفان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”
أكد فهد خلفان لاعب فريق الإمارات، والذي انتهى عقده مع الصقور مع نهاية الموسم المنصرم أنه تلقى عروضاً من أندية دوري المحترفين؛ أبرزها: اتحاد كلباء والفجيرة وخورفكان، فضلاً عن رغبة ناديه السابق الإمارات في تجديد التعاقد معه لموسم آخر، وأشار خلفان بأنه سيجلس مع وكيل أعماله؛ لدراسة العروض واختيار النادي، الذي يتناسب وإمكاناته.
الجدير بالذكر أن اللاعب فهد خلفان الذي يشغل مركز الارتكاز بدأ مشواره الكروي بنادي الفجيرة قبل الانتقال لصفوف فريق الشباب سابقاً، والذي أعاره لدبا الفجيرة لموسمين لينتقل بعدها إلى فريق الإمارات الذي ارتدى قميصه الموسم الماضي.
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