شكرا لقرائتكم خبر عن صالة خاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خصصت وزارة الطيران المدني، صالة بمطار القاهرة الدولي لاستقبال المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا،
وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه في إطار الجهود المبذولة من كافة قطاعات الدولة، لإنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بداية من يوم الجمعة، يواصل مطار القاهرة استقبال بعثات المنتخبات المشاركة في المحفل القاري، بالإضافة إلى الوفود والجماهير الراغبة في مؤازرة منتخبات بلادهم. وأضاف أن وزارة الطيران المدني المصري، حرصت على تخصيص صالة في مطار القاهرة، خاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قامت بتزيينها بأعلام جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى وضع مجسم على هيئة استاد كرة قدم، علاوة على وجود «توت» التميمة الخاصة بالبطولة، وكذلك بعض الملصقات الدعائية التي تشجع الجماهير على زيارة مصر والأماكن السياحية المنتشرة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر صالة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.