متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خصصت وزارة الطيران المدني، صالة بمطار القاهرة الدولي لاستقبال المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا،

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه في إطار الجهود المبذولة من كافة قطاعات الدولة، لإنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بداية من يوم الجمعة، يواصل مطار القاهرة استقبال بعثات المنتخبات المشاركة في المحفل القاري، بالإضافة إلى الوفود والجماهير الراغبة في مؤازرة منتخبات بلادهم. وأضاف أن وزارة الطيران المدني المصري، حرصت على تخصيص صالة في مطار القاهرة، خاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قامت بتزيينها بأعلام جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى وضع مجسم على هيئة استاد كرة قدم، علاوة على وجود «توت» التميمة الخاصة بالبطولة، وكذلك بعض الملصقات الدعائية التي تشجع الجماهير على زيارة مصر والأماكن السياحية المنتشرة بها.