شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني لوزير الرياضة: «مش هارجع السنغال غير بالكأس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال تفقده، الثلاثاء، لأعمال التطوير والصيانة باستاد الإسماعيلية استعدادا لبطولة أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بعد غد الجمعة باللاعب السنغالى ساديو مانى، المحترف بنادى ليفربول الإنجليزى، الذي عبر عن سعادته بتواجده في مصر بلد صديقه المقرب محمد صلاح والذى يتمنى له أن يظهر بصورته المتألقة والمعتادة مع منتخب مصر، وداعب وزير الرياضة قائلا: «مش هروح غير بالكأس» مؤكدًا حمل منتخب السنغال لكأس البطولة، ورد الوزير قائلا: «طبعا وبكل سرور».

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات غانا، الكاميرون، غينيا بيساو، وبنين، وتنطلق أولى مباريات افتتاح المجموعة يوم ٢٥ يونيو الجارى بمباراة الكاميرون وغينيا بيساو. يأتى ذلك ضمن استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم رقم ٣٢، والتى تشهد مشاركة ٢٤ منتخبًا إفريقيا لأول مرة، والتى تقام خلال الفترة من ٢١ يونيو إلى ١٩ يوليو المقبل، كما التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وزير المجتمع السنغالى، مستر سيك، والذى عبر عن سعادته بتواجد منتخب السنغال في معسكره بمحافظة الإسماعيلية، مشيدا بروعة طقسها وجمال شوارعها.

كما وجه شكره على حسن الاستقبال والضيافة وتمنى كل التوفيق لمنتخب السنغال، ومنتخب مصر، مؤكدا نجاح مصر في تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا.