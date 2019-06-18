لامبارد يقترب من خلافة ساري في تشيلسي

اقترب فرانك لامبارد، لاعب وقائد تشيلسي السابق، من تولي القيادة الفنية للبلوز، خلفًا للمدرب الإيطالي السابق ماوريسيو ساري، الذي رحل لتدريب يوفنتوس.

ووفقًا لشبكة "ESPN"، فإن النجم الدولي الإنجليزي سيوقع عقدًا لمدة 3 سنوات في ستامفورد بريدج.

وتولى ساري تدريب يوفنتوس، بعد موسم واحد فقط مع تشيلسي، حقق من خلاله بطولة اليوروبا ليج، ووصل لنهائي كأس الرابطة، كما تأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد، باحتلاله المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

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ويتولى لامبارد حاليًا قيادة ديربي كاونتي في دوري الشامبيونشيب، والذي يرغب في الحفاظ على مدربه موسمًا آخر، بعدما خاض معهم موسمًا ناجحًا، وصل خلاله إلى المرحلة النهائية المؤهلة للبريميرليج.

ومع ذلك، سيكون لامبارد (40 عامًا) حريصًا على العودة إلى ملعب ستامفورد بريدج، وتولي تدريب الفريق الذي مثله لمدة (13 موسم).

وشارك لامبارد في أكثر من 600 مباراة بقميص تشيلسي بجميع المسابقات خلال مسيرته اللامعة، وسجل أكثر من 200 هدف للنادي.