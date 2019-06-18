مدرب المنتخب: محمد صلاح يستحق جائزة الكرة الذهبية

أكد تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية. وقال جارسيا خلال تصريحاته لموقع "اس" الإسباني :" من وجهة نظري محمد صلاح يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد ما فعله مع فريقه ليفربول بالفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي". نظري محمد صلاح يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد ما فعله مع فريقه ليفربول بالفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي". واضاف:" في حالة الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية ستزيد فرصة صلاح من الفوز بالكرة الذهبية". ويستعد المنتخب المصري لمواجهة زيمبابوي الجمعة المقبلة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام على الأراضي المصرية في الفترة مابين 21 يونيو الجاري حتي 19 يوليو المقبل.

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