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الاتفاق السعودي يتعاقد مع النجراني

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نجحت إدارة الاتفاق السعودي في التعاقد مع لاعب الوسط ماجد النجراني لمدة 3 مواسم في أولى تعاقداتها المحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبدأ النجراني "26 عاماً" مشواره الرياضي مع القادسية، قبل أن ينتقل إلى الهلال صيف 2016، لكنه لم يستطع إثبات نفسه، قبل أن يرحل معاراً

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إلى الفيحاء حتى نهاية الموسم الماضي.

كانت إدارة الاتفاق قد تعاقدت مع المدرب السعودي خالد العطوي ليقود الفريق في الموسم المقبل بعدما عانى النادي الشرقي من تعاقب المدربين في الموسم الماضي.

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