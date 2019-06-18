رودريجو: فضلت ريال مدريد عن برشلونة

قدم نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، لاعبه الجديد البرازيلي الشاب رودريجو جويس، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو.
البالغ من العمر 18 عاما، انتقل إلي ريال مدريد قادما من نادي سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.
وصرح رودريجو خلال حفل تقديمه:"أشكر الرب وعائلتي ومشجعي ريال مدريد الذين أظهروا لي كل الحب منذ اللحظة الأولى، وأتمنى أن أشكرهم على ذلك بتسجيل الأهداف ورفع الألقاب، فلتحيا مدريد".
وأكمل: "لدي رغبة كبيرة باللعب بجانب
وأختتم :" كان هناك اهتمام من برشلونة، ولكن كل الأشخاص الذين يعرفونني، يعرفون أنني مشجع لريال مدريد ولم يكن لدي أي شك في التوقيع له، ووقعت في 20 دقيقة فقط ولم ننتظر حتى معرفة مطالبي، فلم يكن لدي أي شكوك في التوقيع".
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