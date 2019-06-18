بفارق الأصوات… فهد بن نافل رئيسا لنادي الهلال

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن نادي الهلال، الثلاثاء، عن فوز فهد بن نافل بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي بالانتخاب لمدة أربعة أعوام.

ووفقا لما ذكرته صفحة الهلال على تويتر فإن فهد بن نافل حصل على عدد 15.061 من الأصوات، مقابل حصول موسى بن عبد العزيز الموسى على 612 صوتا.

Advertisements

وكان النادي أعلن في 11 من الشهر الجاري تقدم فهد بن نافل بملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي في الفترة المقبلة، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الترشح.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : تقدّم فهد بن نافل بملف ترشّحه لرئاسة مجلس إدارة نادي الهلال في مقر لجنة الانتخابات بالنادي، متضمّنًا قائمة أعضاء مجلس الإدارة المرشّحين.

وشغل فهد بن نافل عدة مناصب، منها تطوير الأعمال في شركة المملكة القابضة، ومساعد تنفيذي أول للأمير الوليد بن طلال، ويشغل حاليا منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة المملكة القابضة منذ 2018، وعضو اللجنة التنفيذية في مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية منذ 2017، وحصل على بكالوريوس في ريادة الأعمال والدراسات الريادية في 2010 من جامعة ميامي في أميركا، حسب التقارير الصحافية.