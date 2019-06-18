شكرا لقرائتكم بن نافل يكسب أكبر عدد من الأصوات ويفوز برئاسة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فهد بن سعد بن نافل برئاسة نادي الهلال لفترة رئاسية بعدما كسب أعلى عدد من الأصوات في الجمعية العمومية التي عقدت بمقر النادي يوم الثلاثاء.
وتنافس فهد بن نافل الذي يتولى المنصب للمرة الأولى، مع الشرفي موسى الموسى وكسب التنافس بعدد أصوات بلغ أكثر من 15 ألفا، مقابل 612 صوتاً لمنافسه الموسى، ليفوز بفترة رئاسية تمتد حتى عام 2023.
وسيخلف بن نافل الرئيس المكلف عبدالله الجربوع الذي تولى الرئاسة عقب استقالة الأمير محمد بن فيصل نهاية الموسم الماضي.
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