الامارات | معتصم ياسين ينضم للفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن معتصم ياسين ينضم للفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي الفجيرة الرياضي الثقافي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعاقده مع اللاعب الفلسطيني معتصم ياسين لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي ضمن فئة اللاعبين المقيمين، قادما اليه من نادي الشارقة.

ويلعب معتصم في اكثر من مركز ابرزها كمهاجم صريح وساهم مع الملك الشرقاوي بالفوز بدرع دوري الخليج العربي للموسم الماضي، ويعتبر احد افضل اللاعبين الذين شاركوا في الموسم الماضي ضمن فئة المقيمين.