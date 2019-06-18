شكرا لقرائتكم شلتوت: كرة القدم من أهم مصانع الرياضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى عصام شلتوت أن كرة القدم من أهم مصانع الرياضة، فالدولة المصرية نسقت كل الملفات فى 30 يونيو 2013. Advertisements وأضاف شلتوت خلال الندوة التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بعنوان دور الإعلام الرياضى فى توعية الجماهير قبل وأثناء بطولة أمم افريقيا أن الدولة لديها ملفات بحيث لا تتشابك المصالح حتى يصب كل ملف فى مصلحة الوطن. وقال شلتوت أن الدولة تمتلك إرادة كبيرة ، فقد شدد الرئيس السيسى أننا نريد بطولة بحجم مصر.

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