شكرا لقرائتكم مفاوضات بين برشلونة وسان جرمان لإعادة نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ريو دي جانيرو- أ ف ب | منذ ساعة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 15:58

عزز تقرير صادر من البرازيل الشائعات حول عودة النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان بطل فرنسا وأغلى لاعب كرة قدم في العالم إلى فريقه السابق برشلونة بطل إسبانيا.



وأشارت قناة "غلوبو ايسبورتي" إلى مفاوضات متقدمة بين برشلونة وسان جرمان لاستعادة المهاجم الدولي البالغ 27 عاما والغائب راهنا عن بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده بسبب الاصابة.

ويأتي التقرير البرازيلي بعد آخر لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت فيه الى أن نادي العاصمة الفرنسية "جاهز للتخلي عن نيمار هذا الصيف"، ونقلت "غلوبو" عن مصادر قريبة من الملف ان رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو اقترح على سان جرمان 100 مليون يورو زائد لاعبين إضافيين، على غرار الفرنسيين عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي والكرواتي إيفان راكيتيتش، ما يقلل من القيمة المالية الاجمالية للصفقة في نادٍ يعاني من الديون ويحاول تعويض خروجه المخيب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنكليزي.

لكنها ذكرت أن اللاعب لا يزال في نزاع قضائي مع الفريق الكاتالوني لعدم تسديد مكافأة تمديد عقده في 2016، قبل انتقاله لاحقا الى سان جرمان مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو.

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ويرتبط نيمار الذي غادر كاتالونيا قبل عامين، بعقد مع الفريق الفرنسي حتى 2022، لكن فريقه الذي أنفق 400 مليون يورو لضمه مع المهاجم اليافع كيليان مبابي يحصد خيبة تلو الأخرى في دوري الأبطال، وودع المسابقة للعام الثالث تواليا من الدور ثمن النهائي.

نتائج مخيبة دفعت الخليفي الى دق جرس الانذار وإقالة المدير الرياضي البرتغالي أنتيرو هنريكي وإعادة البرازيلي ليوناردو، ويعيش نيمار فترة مضطربة في ظل اتهامات موجهة إليه من مواطنته عارضة الأزياء ناجيلا ترينيدادي باغتصابها في أحد فنادق باريس في أيار/مايو الماضي، بعدما دفع هو تكاليف سفرها وإقامتها.

وبحسب صحيفة "فوليا دي ساو باولو"، قررت السلطات الضريبية تجميد 36 عقارا لنيمار في البرازيل، اذ تطالبه بتسديد ضرائب بقيمة 16 مليون دولار من صفقة انتقاله الى برشلونة عام 2013 قادما من سانتوس.

وكان مدرب المنتخب تيتي قد نزع شارة القيادة عن نيمار حتى قبل إصابته واتهامات الاغتصاب، على خلفية سلوكه في نهائي كأس فرنسا ضد رين، عندما قام بدفع أحد مشجعي الفريق المنافس في المدرجات، علما انه غاب عن نهاية الموسم لاصابة في مشط قدمه مماثلة لتلك التي ابعدته عن نهاية الموسم الماضي.