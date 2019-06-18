تعرف على تفاصيل حفل أمم أفريقيا

كشف مصدر باللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2019، عن تفاصيل حفل افتتاح البطولة المقرر له يوم الجمعة المقبل. قال المصدر، أن الحفل ستصل مدته إلى 20 دقيقة تقريبًا ويتضمن فقرات استعراضية تعكس تاريخ مصر والكرة الأفريقية عموماً، موضحا ان حكيم هو المطرب المصري الذي تم اختياره لغناء اغنية الافتتاح مع مكرلين من حنسيات أخرى.

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