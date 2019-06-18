شكرا لقرائتكم ملف لاعبي الزمالك الحاليين والمعارين أمام خالد جلال لبحث احتياجات الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طرح مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، ملف المعارين واللاعبين الحاليين المُقيدين فى قائمة الفريق، على خالد جلال، المدير الفنى للأبيض، ومنحه كل الصلاحيات بشأن تحديد ملامح قائمة الموسم المقبل، واحتياجات الفريق خاصة من المعارين وفقًا للذى قدموه خلال فترة الإعارة، حيث يفضل مجلس الأبيض استغلال فترة التوقف الحالية فى حسم هذه الملفات خاصة ملف اللاعبين المُعارين، حيث يمتلك النادى الأبيض 16 لاعبًا انتهت إعارتهم لمختلف الأندية، بذلك سيحسم خالد جلال خلال الفترة الجارية شكل قائمة الموسم الجديد ومدى الحاجة لبعض المُعارين من عدمه مع تسويق بقية اللاعبين للاستفادة منهم على الصعيد المالى.

وفى هذا الصدد، علق مسئولو الزمالك بالاتفاق مع خالد جلال مصير بهاء مجدى، الظهير الأيسر للفريق، خاصة أن الفريق سيكون فى حاجة لخدمات اللاعب فى الموسم الجديد، فى ظل توقع وجود عروض قوية لعبدالله جمعة، صانع ألعاب الفريق، الذى وظفه السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للفريق، فى مركز الظهير الأيسر هذا الموسم، ونجح فى حجز مكانه بشكل أساسى ليصبح أحد أفضل لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى المصرى، لذلك سيبقى الأبيض بالاتفاق مع خالد جلال على بهاء مجدى تحسبًا لوصول عروض قوية لجمعة، وذلك تأمينًا للجبهة اليسرى مع التفاوض مع سموحة بشأن قطع إعارة الصاعد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، الذى تنتهى إعارته للنادى السكندرى نهاية الموسم المقبل، ولكن تحسبًا لرحيل عبدالله جمعة سيكون هناك تفاوض مع النادى السكندرى حول قطع إعارة اللاعب الصاعد وعودته إلى القلعة البيضاء مجددًا فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.