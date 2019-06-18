رياضة | رئيس برشلونة: تحركاتنا في الميركاتو بطيئة؟ أعرف ذلك لكنها آمنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة: تحركاتنا في الميركاتو بطيئة؟ أعرف ذلك لكنها آمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بأن تحركات النادي في الميركاتو هذا الصيف بطيئة ولكنها آمنة.

وعلق بارتوميو على تحركات الريال في سوق الانتقالات في تصريحات صحفية قائلا: "نحن نقوم بإدارة بطيئة ولكنها أمنة ولا يزال هناك أمامنا 3 أشهر بشأن الانتقالات، يونيو ويوليو وأغسطس، حيث سيكون هناك راحلين وقادمين".

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واختتم بارتوميو تصريحاته قائلا: "سننظر أيضاً إلى فريق برشلونة الثاني الذي يملك بعض اللاعبين الرائعين، لسنا في عجلة من أمرنا ونخطط للموسم المقبل بتريث شديد".

وكان بارتوميو قد نفى وجود أي اتصالات مع أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد نافيًا إبرام الصفقة.