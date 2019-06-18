شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الكونغو تصل إلى مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة منتخب الكونغو الديمقراطية إلى مطار القاهرة، مساء الاثنين، على متن طائرة «مصر للطيران»؛ للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. أنهى قام فريق من إدارة العلاقات العامة بالمطار إجراءات وصول المنتخب واستقبالهم بالورود بصالة الوصول رقم 4 المخصصة لاستقبال بعثات المنتخبات.

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