تشيلي يسحق اليابان برباعية نظيفة في بداية رحلة الدفاع عن اللقب

نجح منتخب تشيلي في الفوز علي نظيره الياباني بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التى جمعتهما على ملعب المورمب، بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.
أحرز أهداف تشيلى كل من إيريك بولجار واليكسيس شانسيز وإداورد فارجاس "هدفين".
وتصدر منتخب تشيلى المجموعة الثالثة مع منتخب الاورجواى بنفس عدد الأهداف وبرصيد 3 نقاط .
ويعتبر منتخب تشيلي هو حامل لقب البطولة بعد تتويجه باللقب عام 2016 بعد فوزه بركلات الترجيح على الأرجنتين في المباراة النهائية.
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