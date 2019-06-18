رياضة | "بي إن سبورت" تكشف حقيقة مفاوضات برشلونة مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بي إن سبورت" تكشف حقيقة مفاوضات برشلونة مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت وسائل الإعلام البرازيلية صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك محادثات جارية بين إداراتي ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن البرازيلي نيمار.

ونفت مصادر شبكة "بي إن سبورت" القطرية، وجود أي مفاوضات بين نادي باريس وسان جيرمان وبرشلونة بخصوص انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا للكامب نو هذا الصيف.

وكانت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، قد أكدت وجود مفاوضات حالياً على نقل نيمار إلى برشلونة هذا الصيف مقابل 100 مليون يورو و3 لاعبين هم: "راكيتيتش وديمبلي وأومتيتي".

وكان ناصر الخليفي قد خرج مؤخراً في تصريحات مثيرة عبر مجلة "فرانس فوتبول" مؤكداً أن لا أحد أجبر نيمار على المجئ إلى باريس سان جيرمان والباب مفتوح لرحيل أي لاعب لا يريد البقاء.

Advertisements

وقال الخليفي: "نيمار لم يجبره أحد على التوقيع هنا، بل جاء برغبته، نحن نريد

لاعبين جاهزين لبذل كل شيء للدفاع عن شرف القميص والانضمام لمشروع النادي".

وفي أغسطس 2017؛ قام نيمار بفسخ عقده مع النادي الكتالوني مع الشرط الجزائي والذي يبلغ 222 مليون يورو، والذي تكفل باريس سان جيرمان بدفعه، ليوقع بعدها عقدًا مع النادي يمتد لـ 5 سنوات.

ولا يشعر نيمار بالسعادة في صفوف باريس سان جيرمان بعد أن ذهبت عنه الأضواء ليلقى زميله كيليان مبابي اهتمام الأندية الأوروبية بعد تألقه وبالتالي فقد البرازيلي الهدف الذي جاء به إلى باريس وهو "الهروب من ظل ميسي".