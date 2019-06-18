الامارات | نادي دبي لأصحاب الهمم يطلق فعاليات النشاط الصيفي 7 يوليو

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي دبي لأصحاب الهمم يطلق فعاليات النشاط الصيفي 7 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم إطلاق فعاليات النشاط الصيفي، تحت شعار: «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، خلال الفترة من 7 يوليو وحتى الأول من أغسطس المقبلين، ووجّه النادي الدعوة للراغبين في المشاركة.

وكشف النادي، في بيان صحافي، أن العدد المتوقع للمشاركين يصل إلى ما بين 250 و300 مشارك في هذه النسخة، فيما ستتميز الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والتعليمية والعلمية والورش الفنية هذا العام، بأنها ستخدم جميع جوانب الإبداع والابتكار لدى المشاركين. ويسعى نادي دبي لأصحاب الهمم لتحقيق أهداف عدة، من إقامة النشاط الصيفي الذي ينظمه سنوياً، أبرزها مساعدة أصحاب الهمم على استثمار أوقات الفراغ، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الجاذبة لإكسابهم المهارات، والعمل على تعزيز روح الولاء وحب الوطن والبذل والعطاء وروح التحدي لديهم لبلوغ التميز والنجاح، إلى جانب تقديم برامج متنوعة بين الترفيه والمتعة والفائدة العلمية، من خلال الأنشطة التي سيتم تنفيذها، والعمل على تدريب أصحاب الهمم على تحمل المسؤولية والمشاركة الاجتماعية التطوعية.