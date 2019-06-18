شكرا لقرائتكم محمد صبحي: الحضري حذرني من الانضمام للأهلي ورفضت الزمالك لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صبحي، حارس مرمى الداخلية والنادي الإسماعيلي السابق، انه كان على وشك الانتقال للنادي الأهلي لولا تحذيرات عصام الحضري على حد قوله.

وقال صبحي خلال تصريحات إذاعية: الأهلي فاوضني أكثر من مرة في وجود عصام الحضري وأمير عبدالحميد. واستكمل : رفضت ونقلت لادارة الدراويش رغبتي في التجديد حبا في الفريق وفي الجمهور.

واكد : عقب رحيل الحضري طلبني الاهلي مجددا، ولكن السد العالي حذرني وقتها وقال لي "شايف عملوا فيا ايه!" وافصح : الزمالك ايضا فاوضني ولكن رفضت التواجد مع عبد المنصف وعبد الواحد السيد لصعوبة تواجدي اساسيا في ذلك الوقت.

وعن مثله الاعلي قال : نادر السيد اسطورة حراسة المرمى.