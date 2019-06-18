شكرا لقرائتكم محمد صبحي: الحضري حذرني من الانضمام للأهلي ورفضت الزمالك لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد صبحي، حارس مرمى الداخلية والنادي الإسماعيلي السابق، انه كان على وشك الانتقال للنادي الأهلي لولا تحذيرات عصام الحضري على حد قوله.
وقال صبحي خلال تصريحات إذاعية: الأهلي فاوضني أكثر من مرة في وجود عصام الحضري وأمير عبدالحميد. واستكمل : رفضت ونقلت لادارة الدراويش رغبتي في التجديد حبا في الفريق وفي الجمهور.
واكد : عقب رحيل الحضري طلبني الاهلي مجددا، ولكن السد العالي حذرني وقتها وقال لي "شايف عملوا فيا ايه!" وافصح : الزمالك ايضا فاوضني ولكن رفضت التواجد مع عبد المنصف وعبد الواحد السيد لصعوبة تواجدي اساسيا في ذلك الوقت.
وعن مثله الاعلي قال : نادر السيد اسطورة حراسة المرمى.
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