جواو فيليكس يتواجد في مدريد للتوقيع لأتلتيكو

يتواجد مهاجم بنفيكا الدولي البرتغالي الشاب جواو فيليكس، في مدريد، ومن الممكن أن تتم صفقة انتقاله لأتلتيكو مدريد خلال الساعات المقبلة.

وفقاً لجريدة ريكورد الرياضية البرتغالية، فإن اللاعب صاحب (19 عاماً) يتواجد في العاصمة الإسبانية، ومن المحتمل أن يتمم تعاقده مع “الروخيبلانكوس” اليوم الإثنين.

وبهذا، سيضطر “الأتلتي” لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدرة بـ120 مليون يورو، ووفقاً لبعض وسائل الإعلام البرتغالية المختلفة، فسيتقاضى فيليكس راتباً سنوياً قيمته 6 ملايين يورو.

ويعد جواو فيليكس الذي سجل 15 هدفاً، وصنع 9 آخرين الموسم الماضي مع بنفيكا، مطلوب أيضاً في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو خيار لم يتم استبعاده بعد، على الرغم من اقترابه من التوقيع لأتلتيكو مدريد.