تعرف على موعد تقديم رودريغو في البرنابيو

يقدم ريال مدريد، غداً الثلاثاء، المهاجم البرازيلي الواعد رودريغو غويس في سانتياغو برنابيو، وهو ثالث لاعب جديد يقدمه “الملكي” هذا الموسم، عقب الصربي لوكا يوفيتش، والبلجيكي إدين هازارد.

سيجري تقديم الجناح الواعد صاحب (18 عاماً) الذي تعاقد معه الريال منذ عام، ولكنه واصل تطوره بصفوف سانتوس البرازيلي، في مقصورة الشرف بالبرنابيو.

ويعرف اللاعب الشاب ملعب الملكي من خلال زيارة قام بها له سابقاً، ولكنه سيطأه اليوم الإثنين للمرة الأولى وهو يرتدي قميص الريال لتقديمه رسمياً.

وسار رودريغو على خطى بيليه وروبينيو ونيمار في سانتوس البرازيلي، وسيصل إلى مدريد بعدما حطم عدة أرقام قياسية في النضوج الكروي المبكر.

وعقب تقديمه في حضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز وإدلائه بكلماته الأولى في مقصورة شرف البرنابيو، سينزل رودريغو إلى أرض الملعب لتستقبله جماهير الريال، وسيشارك لاحقاً في مؤتمر صحافي.