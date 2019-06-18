رياضة | إتحاد جدة يستفسر عن سعر فيتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إتحاد جدة يستفسر عن سعر فيتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستفسرت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي عن سعر إيميليانو فيتشو لاعب سانتوس البرازيلي وذلك من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لتقرير صحفي نشرته صحيفة " تيررا " البرازيلية اليوم الاثنين ذكر أن النادي البرازيلي إشترط الحصول على مبلغ 500 ألف دولار من أجل بيع فيشتو للعميد.

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وأكملت الصحيفة أن الارجنتيني البالغ من العمر ثلاثين عاماً يلعب الموسم الجاري إلى فريق نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بنظام الإعارة قادماً من الفريق البرازيلي.

ويمكن للاعب التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي دون الرجوع إلى ناديه البرازيلي في ظل دخوله في مرحلة الفترة الحرة من العقد.

لكن سانتوس يفضل بيعه بصورة نهائية على الرغم من تجديد التعاقد معه أو تركه للإعارة في الوقت الذي يسعى فيه إتحاد جدة إلى تدعيم الصفوف من أجل العودة لمنصات التتويج.