رياضة | خاص.. سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسلام عيسى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسلام عيسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقلب رئيس نادي الزمالك على إسلام عيسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي في الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن سبب انقلاب رئيس الزمالك على اللاعب، مشيرًا إلى أن الأهلي هو السر في ذلك بسبب تفضيل اللاعب الإنضمام إلى القلعة الحمراء.

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وأوضح المصدر أن الزمالك أنهى الاتفاق مع اللاعب في يناير الماضي لكن إدارة المصري رفضت بيعه وأجلوا الصفقة للموسم المقبل لكن الوضع تبدل في الأيام الماضية بعد دخول الأهلي في الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن عيسى يفضل الانضمام إلى الأهلي عن الزمالك، مشددًا على أن إدارة الزمالك غاضبة بشدة بسبب حصول الأهلي على توقيع اللاعب وهو ما استفزهم بشكل كبير بعدما اعتقدوا أن عيسى سيظل على اتفاقه ووعده معهم بالانضمام إلى الفريق