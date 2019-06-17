شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى مانشستر يونايتد بسبب «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد إعلان الدولى الفرنسى بول بوجبا الرحيل عن نادى مانشستر يونايتد، ورغبته فى خوض تجربة جديدة خارج أسوار قلعة «أولد ترافورد»، دقت طبول الحرب داخل الشياطين الحمر، بين اللاعب وإدارة النادى، من أجل حسم مصيره النهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن بوجبا، أمس الأول، رغبته فى الرحيل عن مانشستر يونايتد، وخوض تجربة جديدة، وتحديدًا فى ريال مدريد الإسبانى، خاصة بعد المفاوضات بين اللاعب ومواطنه زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، خلال الفترة الماضية، حيث يحلم الدولى الفرنسى باللعب ضمن صفوف الملكى، تحت قيادة «زيزو».

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الكتالونية، أن مانشستر يونايتد بدأ يبحث عن بديل لبوجبا فى حالة رحيله، خاصة فى ظل إصراره على عدم الاستمرار مع الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة، حيث وضع ثنائى فريق برشلونة فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش ضمن قائمة المرشحين لخلافة الدولى الفرنسى فى الموسم الكروى الجديد.

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وكان بوجبا قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد منذ ثلاث سنوات، قادما من فريق يوفنتوس الإيطالى عام 2016، فى صفقة كلفت خزينة إدارة الشياطين الحمر حينذاك مبلغ 89 مليون جنيه إسترلينى.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يريد استغلال رغبة برشلونة فى رحيل كوتينيو وراكيتيتش فى الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل تراجع مستويهما مع الفريق الكتالونى فى الموسم المنصرم، وعدم تقديمهما المردود الجيد، كما تعرضا لانتقادات شرسة من جانب جماهير البلوجرانا، والتى طالبت بضرورة رحيلهما فى الميركاتو الصيفى الحالى.

فى نفس السياق، ذكرت صحيفة «ذا صن»، الإنجليزية، أن إدارة ريال مدريد بدأت تجهز خطة مدوية من أجل الحصول على خدمات بوجبا بعد إعلانه الرحيل ،حيث تنوى عرض انتقال إيسكو آلاركون، لاعب الوسط، أو جاريث بيل على مانشستر يونايتد مع مبلغ مالى للتعاقد مع اللاعب الفائز ببطولة كأس العالم مع منتخب بلاده العام الماضى فى روسيا.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد لا يريد الثنائى إيسكو وجاريث بيل ضمن صفوفه فى الموسم المقبل، خاصة بعد طلب زيدان رحيل الثنائى عن الفريق لعدم الحاجة إليهما مع الملكى، مشيرة إلى أن هناك تخوفا من إدارة اليونايتد بسبب الدولى الويلزى، حيث تخشى تكرار مأساة التشيلى أليكسيس سانشيز بسبب الراتب الضخم الذى يحصل عليه. يذكر أن ريال مدريد كان قد تعاقد رسميا مع الدولى البلجيكى إيدين هازارد، إيدير ميليتاو، لوكا يوفيتش، رودريجو جويس وفيرلاند ميندى.