تعرف على مجموعة مصر فى البطولة العربية لناشئين السلة...

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جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة البطولة العربية الناشئين كرة السلة تحت 16 سنة عن وقوع منتخب مصر فى مواجهات مع منتخبات كل من البحرين ولبنان والسعودية والجزائر. وتنطلق البطولة غدا الثلاثاء بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر وتستمر حتى 25 ونيو الحارى ، بمشاركة 6 منتخبات هى تونس و الجزائر والسعودية و لبنان والبحرين ومصر المستضيفة. أقيمت القرعة بأحد فنادق القاهرة بحضور مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد و ايهاب محسن مدير البطولة وايمن على مدير العلاقات العامة ووفود الدول المشاركة.

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