شكرا لقرائتكم مطار القاهرة يتزين بالأجواء الأفريقية استعداد لوصول المنتخبات والجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تزين مطار القاهرة بأعلام مصر و تميمة البطولة و الأجواء الأفريقية استعداداً لوصول الضيوف من منتخبات و جماهير.

و جائت قائمة منتخب مصر للبطولة كالتالي: كلا من أحمد المحمدى 3، وليد سليمان 11، عبد الله السعيد 19، أحمد على 14، محمد الننى 17، محمد صلاح 10، أحمد حجازى 6، عمر جابر 4، أحمد الشناوى 1، مروان محسن 9، طارق حامد 8، أحمد حسن "كوكا" 18، على محمد "غزال" 5، محمود حسن "تريزيجيه" 7، عمرو وردة 22، أيمن أشرف 12، محمد الشناوى 16، محمود حمدى "الونش" 15، باهر المحمدى 2، أحمد أيمن منصور 13، نبيل عماد "دونجا" 21، محمود عبد الرحيم "جنش" 23، محمود علاء 20.

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و أبرز المنتخبات الذي وصلوا لمصر اوغندا و تنزانيا و نيجيريا و السنغال و في انتظار باقي المنتخبات الذي من المتوقع وصولهم خلال هذه الايام.



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