برشلونة يعلق علي إمكانية عودة نيمار

علق جوزيب فيفيس المتحدث باسم نادي برشلونة الإسباني، عن إمكانية عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فيفيس في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الاثنين :

"لم نتحدث أبداً عن السوق أو عن نيمار ، لقد ناقشنا فقط سوق الانتقالات، إذا تحدثنا عن لاعبين آخرين فسوف نتأذى وندخل في مسائل قضائية".

واضاف : "الحديث عن هذا الجانب ليس من مسؤولياتي، ولكن إذا كنا نريد نيمار أو لاعب آخر فسنتواصل مع ناديه".

وكان ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قد أكد على إمكانية رحيل نيمار عن الفريق لعدة أسباب منها عدم انضباط اللاعب واحترامه لكيان النادي في عدة مناسبات وتصريحات.