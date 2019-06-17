صحيفة بريطانية : مانشستر يونايتد جاهز لـ ألاعيب ريال مدريد لخطف بوجبا

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مانشستر يونايتد يستعد لحملة من "الحيل القذرة" من قبل ريال مدريد؛ في إطار محاولة الملكي للفوز بخدمات "بوجبا" هذا الصيف.

وأضافت أن مانشستر يونايتد تمكن من اكتشاف بصمات ريال مدريد ووكيل اللاعب الإيطالي، "مينو رايولا"، وراء تصريح اللاعب بأنه: "قد يكون الوقت مناسبًا لتحدٍ جديد في مكان آخر".

وأشارت إلى أن مانشستر لديه ذكريات مع طريقة ريال مدريد في الحصول على اللاعبين عن طريق زعزعة علاقتهم بالنادي، وذلك في صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى سانتياجو برنابيو في عام 2009، وكذلك محاولاته لاستقدام الحارس الإسباني "ديفيد دي خيا" التي باءت بالفشل.

وأعلن مانشستر يونايتد أن "بوجبا" سيبقى في النادي في الموسم المقبل حتى وصله عرض يتخطى ثمن شرائه القياسي آنذاك، 89 مليون جنيه إسترليني.

لكن الصحيفة قالت إن موقف يونايتد قد يتغير إذا عرض ريال مدريد مبلغ أكبر من 150 مليون جنيه إسترليني.

ويعتقد أن ريال مدريد قدم عرضا بـ90 مليون جنيه إسترليني للحصول على بوجبا، لكنهم يعرفون أن الصفقة ستكلف مبلغا أكبر لإقناع يونايتد.

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لكن تصريحات اللاعب خلال القيام بجولة ترويجية في اليابان تعد تصعيدا واضحا، وإعلان للحرب بين الناديين.

كان بوجبا يرغب في الموسم الماضي في الذهاب إلى

برشلونة ، لكنه لم يدلِ بتصريحات علنية.

وفي المقابل، يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي استعادة بوجبا بعد 3 سنوات من انتقاله إلى مسرح الأحلام، لكن اللاعب يفضل الانتقال إلى مدريد.

فيما يصر نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد ومسئول التعاقدات، إد وودوارد على استمرار بوجبا مع الفريق، حيث يلعب دورا تجاريا كبيرا للنادي فضلا عن دوره في أرضية الملعب.

ويفضل المدرب النرويجي، أولي جونار سولشاير عدم الإبقاء على اللاعبين الذين يريدون الرحيل دون رغبتهم، خاصة وإنه يسعى إلى إعادة شحن طاقات اللاعبين وتحفيزهم وإضافة عدد من اللاعبين الشباب الموهوبين لتكوين فريق متجانس وقوي.

وعلى الرغم من أن سولشاير لديه علاقة أفضل مع بوجبا من سلفه البرتغالي جوزيه مورينيو، إلا أن سولشاير لديه تعاطف مع مورينيو بعد أن شاهد أفضل وأسوأ مستويات بوجبا خلال الفترة الماضية.