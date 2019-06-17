اونلاين | مشاهدة مباراة موريتانيا وتونس بث مباشر اليوم2/7/2019 can 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة موريتانيا وتونس بث مباشر اليوم2/7/2019 can 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المنتخب التونسي مباراته أمام المنتخب المويتاني في مباراة عربية خالصة ضمن منافسات بطولة امم افريقيا 2019 والتي تقام حاليا في مصر وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.وهذه البطولة لأول مرة فى التاريخ، بمشاركة 24 منتخب مقسمين إلى ست مجموعات،وويستضيف ستاد السويس مباريات هذه المجموعة الخامسة بكأس الأمم الافريقية الفرق التالية (تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا) .

المنتخب التونسي

ويعد منتخب التونسي هو أول من أفريقيا يفوز بمباراة في كأس العالم " المونديال" عندما فاز على المنتخب المكسيكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف سنة 1978. تأهلت تونس للنهائيات بعد انتزاعها بطاقة التأهل من منتخب المغرب في عام 2006. وكان أخر بطولة كأس امم افريقية فاز بها منتخب الصقور هي في عام 2004 والتي كانت مقامة على أرض تونس الخضراء، ويحتل حالياً المنتخب التونسي المركز 28 في قائمة العالم و والاول عربيا والمركز الثاني في الافضل في افريقيا.

ووبعد استبعاد علي معلول الظهير الايسر للنادي الاهلي تضمنت القائمة النهائية لمنتخب تونس 23 لاعب وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، معز بن شريفية (الترجي)، معز حسن (نيس الفرنسي).

في خط الدفاع: نسيم هنيد (الصفاقسي)، ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني)، ديلان برون (لاغنتواز البلجيكي)، محمد دراغر (بادربورن الألماني)، وجدي كشريدة (النجم الساحلي)، أيمن بن محمد (الترجي)، أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي)، كريم العواضي (النجم الساحلي)، رامي البدوي (الفيحاء السعودي).

في خط الوسط: الفرجاني ساسي (الزمالك المصري)، إلياس السخيري (مونبلييه الفرنسي)، غيلان الشعلالي (الترجي)، مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني)، يوسف المساكني (أويبن البلجيكي)، نعيم السليتي (ديغون الفرنسي).

في خط الهجوم: بسام الصرارفي (نيس الفرنسي)، أنيس البدري وياسين الخنيسي (الترجي)، وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي)، فراس شواط (الصفاقسي).

Advertisements

المنتخب الموريتاني

تعد هذه هي المشاركة الأولى له في نهائيات كأس الأمم الإفريقية طوال تاريخه من تأسيسه في عام 1961 وكما تأهل من قبل ولكن لنهائيات أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2014 على حساب السنغال بهدفين مقابل لا شئ.

وتضمنت قائمة المنتخب الموريتاني 23 لاعب وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: سليماني براهيم (نواذيبو الموريتاني) – ناموري دياو (كاديا الموريتاني) – باباكار ديوب (الشرطة الموريتاني(

في خط الدفاع: عبدول با (أوكسير با) – باكاري نيداي (الدفاع الحسني الجديدي المغربي) – سالي سار (سيرفيت السويسري) – ديادي ديارا (سيدان الفرنسي) – هارونا سي (جرينوبل الفرنسي) – المصطفى دياوا (نواكشوط كينجز الموريتاني) – علي عبيد (ألكوركون الإسباني) – عبد القادر صيام (أورليان الفرنسي).

في خط الوسط: محمد يالي (تاجنانت الجزائري) – إبراهيما كوليبالي (جرينوبل الفرنسي) ديالو جويديالي (أليجايزسبور التركي) – خاسا كامارا (زانثي اليوناني) – أليساني ديوب (هجر السعودي) – عبدولاي جايي (نواذيبو الموريتاني) – الحسن العيد (بلد الوليد الإسباني).

في خط الهجوم: أداما با (جريسينسبور التركي) – إسماعيل دياكاتي (تطوان التونسي) – مولاي أحمد خليل (قابس التونسي) – سليماني أني (أوريلاك الفرنسي) – حماية تانجي (نواذيبو الموريتاني).

تردد قنوات والأقمار الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا

اما عن موعد مباراة تونس وموريتانيا والقنوات الناقلة لها بشكل مجاني في يوم 2 – 7 – 2019 في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت مكطة المكرمة.. على قناة بين سبورت الفرنسية : القمر Astra 19E التردد 11538 – 27500 - V قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500وقناة يوروسبورت فرنسا القمر استرا 19.2 التردد 12581 – 22000 – V وقناة يوروسبورت 2 القمر هوتبيرد 13 – التردد 11240- 27500 – V وقناة سبورت بلس القمر استرا 19E التردد 12402 – 27500 – V وقناة RTS1 القمر Eutelsat 5°W التردد 12690 – 30000 – V والقمر Eutelsat 7°W التردد 11721 – 30000 وقناة ديكال بلوس القمر DECALE + Astra 19E التردد 12012 – 29500 – V