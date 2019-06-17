اونلاين | مشاهدة مباراة أنجولا ومالي بث مباشر اليوم2/7/2019 can 2019

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يسعى المنتخب الأنجولي لملاقاة منتخب مالي ضمن منافسات بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.وهذه البطولة لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات،بمشاركة 24 منتخباوتضمنت المجموعة الخامسة بالبطولة الافريقية جاءت كالتالي (تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا) وتقام مباريات هذه المجموعة على استاد السويس.

منتخب أنجولا

شارك كأس الأمم الإفريقية خلال سبع مرات وكانت في السنوات التالية ( 1996 ، 1998 ، 2006 ، 2008 ، 2010 ، 2012 ، 2013). وأفضل إنجازاته وصوله إلى ربع النهائي الكان الافريقي لكرة القدم 2008 في غانا وكذلك وصوله إلى ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2010 في أنغولا وهي المرة الوحيدة التي استضافت فيها بطولةا لكان الافريقي.

وجاءت قائمة منتخب أنجولا بضم الكثير منا للاعبين المحترفين وكانت كالتالي:

في حراسة المرمى: توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – لاندو مافنجا (إنتركلوب الأنجولي) – كريستوفاو سيماو (هويلا الأنجولي).

في خط الدفاع: أيدي أفونسو (بترو دي لواندا الأنجولي) – ماسانجونا أفونسو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – سالوماو تروكو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – إسحاق دا كوستا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – باتاو جوناثام (ريو أفي البرتغالي) – باستوس (لاتسيو الإيطالي) – برونو جاسبر (سبورتينج لشبونة البرتغالي).

في خط الوسط: هيرينلسون دو كارمو (بترو دي لواندا الأنجولي) – مانويل كافومانا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – جوزيه ماكاسيا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – ستيلفاو دا كروز (دوديلانج اللوكسمبورجي).

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في خط الهجوم: كريستوفاو مابولولو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – دياسوناما بونجا (برافوس دو ماكويس الأنجولي) – جاكينتو دالا (ريو أفي) – ماتيوس جاليانو (بوافيستا البرتغالي) – ألفريدو روبيرو (أنطاليا سبور التركي) – دجالما كامبوس (ألانيا سبور التركي) – جيرالدو داكوستا (الأهلي المصري) – ويلسون إدواردو (سبورتنج براجا البرتغالي) – جيريمي بيلا (ألباسيتي الإسباني).

منتخب مالي

تأهلت مالي للبطولة عشرة مرات في المجموع ، ومالي من المنتخبات التي لم تفوز بكأس الأمم الإفريقية ولا مرة ، لكن أفضل نتيجة في البطولة كانت في المركز الثاني عام 1972. لتنتهي بصفتها الوصيف مرة واحدة ، والثالثة مرتين ، والرابعة ثلاث مرات. قبل عام 2008 ، في كل مرة تأهلت مالي ، وصلوا إلى مرحلة خروج المغلوب بعد تأهلهم .

في حراس المرمى: ديجى ديارا "استاد مالى"، إبراهيم مونكورو "مازيمبى الكونغولى"، أداما كيتا "دجوليبا".

في خط الدفاع: مولا واجوى "نوتنجهام فورست"، همارى تراورى "رين الفرنسى"، ساكو فلاي "فيتوريا جيماريش البرتغالى"، ماساديو هايدارا "لانس الفرنسى"، يوسف كونى "ليل الفرنسى، مامادو فوفانا "ليل الفرنسى"، بوبكر كيكى كويات "تروا الفرنسى".

في خط الوسط: ديادى ساماسكو "أر بى سالزبورج النمساوى"، أمادو هايدارا "لايبزيج الألمانى، تشيك دوكورى "لنس"، لاسانا كوليبالى "جلاسكو رانجرز"، أداما تراورى "سيركل أوف بروج البلجيكى".

في خط الهجوم: موسى جينيبو "ستاندارد لييج البلجيكى، وموسى دومبيا "استاد دى ريمس الفرنسى"، وعبدالله ديابى "سبورتنج سى بى البرتغالى، وموسى مارجا "بورتو"، وكاليفا كوليبالى "نانت الفرنسى، أداما نيان "شارلروا بلجيكا"، أداما تراورى "أورليانز الفرنسى، سيكو كويتا "وولفسبيرج النمساوي