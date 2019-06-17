الامارات | ابراهيم سرحان ينضم لاتحاد كلباء رسمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم سرحان ينضم لاتحاد كلباء رسمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم في حسابها الرسمي "تويتر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن انضمام المهاجم الموهوب ابراهيم سرحان، لصفوف الفريق الاول للنمور بعقد يمتد لموسمين لتمثيله في منافسات دوري الخليج العربي، قادماً اليه من نادي الفجيرة.

ويلعب ابراهيم سرحان كمهاجم صريح، وسبق له الإنظمام لمنتخبي الشباب والاولمبي، ويتمتع بسجل تهديفي جيد.